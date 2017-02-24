Петр Ильичев назначен временным постпредом России в ООН

Временно представлять Россию в ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Пётр Ильичев. Об этом сообщает ТАСС. Ильичев будет руководить работой российской дипмиссии до назначения нового постоянного представителя.

В пятницу в Москве простятся с Виталием Чуркиным. Он скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате сердечного приступа, за день до своего 65-летия. Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН почти 11 лет. Это дольше, чем все те, кто был до него. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище в Москве.



