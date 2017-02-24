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Новости

Трем российским атлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Президент ИААФ Себастьян Коэн

Президент ИААФ Себастьян Коэн

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила трем российским спортсменам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

Совет по допингу ИААФ единогласно проголосовал за удовлетворение ходатайств Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (бег) и Алексея Сокирского (метание молота). Однако вопрос о допуске этих спортсменов до стартов будут решать организаторы конкретных соревнований.

В тоже время совет отклонил еще шесть заявок от российских спортсменов. Всего в ИААФ поступило 48 таких просьб от россиян.

Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций была бессрочно дисквалифицирована в ноябре 2015 года за систематическое использование допинга в российской легкой атлетике. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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