Кандидат в канцлеры ФРГ Шульц подозревается в финансовых нарушениях

Кандидата в канцлеры Германии Мартина Шульца подозревают в финансовых злоупотреблениях и фаворитизме в бытность председателем Европарламента. Об этом сообщает "Немецкая война".

Сейчас Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате необоснованных премий ряду лиц достаточным основанием для официального расследования. В частности, речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе.

Управление делами Европарламента должно представить объяснения до 3 марта. Шульц до сих пор не прокомментировал обвинения.

В конце января бывший председатель Европарламента Мартин Шульц был выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ германскими социал-демократами. Он заявил, что будет бороться за равенство и преодоление "глубоких разногласий", существующих, по его мнению, в Германии.