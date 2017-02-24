ФБР не опровергает сведения о контактах с российскими спецслужбами

Федеральное бюро расследований США отказывается опровергать статью New York Times о контактах команды Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом сообщают американские СМИ. На днях с просьбой об опровержении обратился в ФБР глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Публикация New York Times 14 февраля о контактах администрации Трампа с российской разведкой была основана на утверждениях анонимных источников в ФБР. По данным газеты, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба Трампа с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками.

Агентство Associated Press и телеканал CNN сообщили, что Прибус попросил ФБР опровергнуть утверждения газеты, после того как следователия заявили ему, что не считают статью New York Times достоверной.

19 февраля Райнс Прибус в эфире NBC заявил, что в ответ на его запрос в ФБР сообщили о "недостоверности" сведений, приводимых в статье New-York Times. ФБР, однако, отказывается делать публичные заявления, по всей вероятности, в связи с продолжающимся расследованием, предполагают западные СМИ.