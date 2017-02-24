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Депутаты вручили мэру Кишинева приз "грязнули года"

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (архивное фото)

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (архивное фото)

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Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ удостоен звания "грязнули года". Об этом сообщает ТАСС. На заседании муниципального совета местные депутаты вручили ему кубок, наполненный грязью, отметив таким образом его "заслуги" в превращении Кишинева в один из самых грязных и необустроенных городов Молдавии. Киртоакэ заявил, что не несет вины за беспорядок в городе.

За присвоение мэру Кишинева звания "грязнули года" выступили горожане, которые отметили, что после таяния снега Кишинев превратился в одно сплошное болото, пишут местные СМИ.

"Более часа езжу по городу. Неописуемая грязь, микроавтобусы, которые останавливаются там, где им вздумается, все серое, света в конце тоннеля не видно. Ощущение, что у нас война", - написал на своей странице в Facebook телеведущая Лорена Богза.

Председатель проевропейской Либеральной партии Молдавии, вице-президентом которой является Киртоакэ, Михай Гимпу, заступился за мэра Кишинева, подчеркнув, что "если бы Молдавия была в составе Румынии, то в стране были бы нормальные дороги, и не было бы грязи".

Дориан Киртоакэ был переизбран мэром Кишинева на третий срок летом 2015 года. Ранее он неоднократно жаловался на отсутствие денег в городском бюджете и коррупцию в администрации Кишинева.

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