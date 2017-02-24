Депутаты вручили мэру Кишинева приз "грязнули года"

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ удостоен звания "грязнули года". Об этом сообщает ТАСС. На заседании муниципального совета местные депутаты вручили ему кубок, наполненный грязью, отметив таким образом его "заслуги" в превращении Кишинева в один из самых грязных и необустроенных городов Молдавии. Киртоакэ заявил, что не несет вины за беспорядок в городе.

За присвоение мэру Кишинева звания "грязнули года" выступили горожане, которые отметили, что после таяния снега Кишинев превратился в одно сплошное болото, пишут местные СМИ.

"Более часа езжу по городу. Неописуемая грязь, микроавтобусы, которые останавливаются там, где им вздумается, все серое, света в конце тоннеля не видно. Ощущение, что у нас война", - написал на своей странице в Facebook телеведущая Лорена Богза.

Председатель проевропейской Либеральной партии Молдавии, вице-президентом которой является Киртоакэ, Михай Гимпу, заступился за мэра Кишинева, подчеркнув, что "если бы Молдавия была в составе Румынии, то в стране были бы нормальные дороги, и не было бы грязи".

Дориан Киртоакэ был переизбран мэром Кишинева на третий срок летом 2015 года. Ранее он неоднократно жаловался на отсутствие денег в городском бюджете и коррупцию в администрации Кишинева.