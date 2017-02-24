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Израиль отказался продлить визу главе отделения HRW

Логотип Human Rights Watch

Логотип Human Rights Watch

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Власти Израиля отказались продлить рабочую визу директору отделения правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакиру. Об этом в пятницу говорится на сайте организации.

В HRW заявили, что решение об отказе продления визы вызвало в организации удивление, так как правозащитники находятся в регулярном контакте с властями Израиля.

Министерство внутренних дел Израиля обосновало свое решение об отказе в продлении визы Шакиру тем, что правозащитники предвзято относятся к еврейскому государству и являются "частью палестинской пропаганды", говорится в сообщении организации.

По словам официального представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона, Human Rights Watch действует с "враждебных антиизраильских позиций". "Нет никаких оснований для выдачи визы представителю организации, которая хочет навредить его стране", -заявил Нахшон. В МИД Израиля подчеркнули, что это решение связано исключительно с деятельностью правозащитной организации и никак не связано с этнической принадлежностью Шакира, который является гражданином США иракского происхождения.

В 2009 году Human Rights Watch обвинила израильских военных в убийстве в ходе операции в секторе Газа мирных палестинцев, размахивавших белыми флагами.

В декабре 2016 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил МИД страны пересмотреть финансирование организаций, которые "наиболее враждебны" к Израилю.

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