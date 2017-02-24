ОНК приедет с проверкой в колонию Дадина

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края 25 февраля приедет с внеплановой проверкой в колонию №5, в которой находится оппозиционный активист Ильдар Дадин. Об этом рассказал председатель регионального ОНК Алексей Белоус. Ранее жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее мужа все еще не освободили.

По словам Белоуса, у колонии больше нет оснований удерживать Дадина в заключении, несмотря на то что постановление Верховного суда еще не доставлено. 22 февраля заместитель директора ФСИН рассказал, что Дадина освободят сразу после получения документа. Его должны были доставить еще 23 февраля. Максименко подчеркнул, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения Дадина.

Дадин – единственный в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии. Позже срок был снижен до двух с половиной лет. После решения Конституционного суда по вопросу о правоприменении статьи президиум Верховного суда постановил приговор Дадину отменить, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право осужденного на реабилитацию.

