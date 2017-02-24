Президент Франции Олланд навестил в больнице жертву полицейского произвола

Президент Франции Франсуа Олланд навестил в больнице 22-летнего молодого человека по имени Тео, пострадавшего от произвола полиции, и призвал сограждан "сохранять единство". Об этом сообщило Международное французское радио".

Издевательства полицейских над задержанными вызвали возмущение во Франции. Несколько сот учеников старших классов парижских лицеев провели в четверг акцию против полицейского насилия. Они частично или полностью заблокировали лицеи и вместо занятий собрались на площади Нации. Агентство AFP сообщило об отдельных стычках с полицией. Молодые люди выкрикивали лозунги "месть за Тео" и слова о неприятии полиции. При попытках учащихся прорвать полицейские ограждения стражи порядка отвечали слезоточивым газом.

Акция состоялась 23 февраля, были заблокированы три десятка лицеев. В нескольких местах протестующие подожгли мусорные баки, преграждавшие входные двери в учебные заведения. Префектура Парижа опубликовала в четверг утром предупреждение всем школьникам, что акция протеста на площади Нации в Париже не согласована и участие в таких демонстрациях может грозить правовыми последствиями.

Одному из предполагаемых соучастников преступления уже предъявлены обвинения в изнасиловании, нескольких других обвиняют в насильственных действиях, они отстранены от работы. По данным французских правозащитников, с 2005 по 2015 год жертвами полицейского насилия в стране стали 26 человек, еще более 60 получили ранения или травмы.