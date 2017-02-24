WSJ: Дочь Трампа убедила его не выходить из соглашений по климату

Советник президента США Джаред Кушнер и его жена - дочь президента Иванка Трамп - убедили Дональда Трампа не выходить из Парижских соглашений по климату. Об этом в пятницу пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания сообщили, что упоминание об этом соглашении исключено из проекта указов, которые Трамп планирует подписать на следующей неделе. Документы отменят некоторые указы бывшего президента США Барака Обамы, связанные с охраной окружающей среды.

Один из источников издания из Белого дома рассказал, что Кушнер и Иванка Трамп могут оказать влияние на взгляды президента по вопросам окружающей среды и изменения климата.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп часто критиковал указы Обамы о защите окружающей среды. Трамп обещал добиться отмены этих решений.

В 2015 году около 200 стран подписали Парижские соглашения по борьбе с глобальным потеплением.

