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Новости - спорт

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Форвард "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян

Форвард "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

На этой стадии сыграют:

"Сельта" – "Краснодар"

АПОЭЛ – "Андерлехт"

"Шальке-04" – "Боруссия" М

"Лион" – "Рома"

"Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

"Олимпиакос" – "Бешикташ"

"Гент" – "Генк"

"Копенгаген" – "Аякс"

Матчи пройдут 9 и 16 марта 2017 года

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