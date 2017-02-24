Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
На этой стадии сыграют:
"Сельта" – "Краснодар"
АПОЭЛ – "Андерлехт"
"Шальке-04" – "Боруссия" М
"Лион" – "Рома"
"Ростов" – "Манчестер Юнайтед"
"Олимпиакос" – "Бешикташ"
"Гент" – "Генк"
"Копенгаген" – "Аякс"
Матчи пройдут 9 и 16 марта 2017 года
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