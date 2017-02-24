Журналисты призвали ООН принять меры по их защите

"Репортёры без границ" и Комитет в защиту журналистов (КЗЖ) призвали генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша принять меры для обеспечения безопасности журналистов.

Главы организаций - Кристоф Делуар и Джоэль Саймон осудили с Гуттеришем инциативу назначить специального представителя ОН по вопросам безопасности журналистов.

Во всём мире журналистам приходится работать в условиях всё возрастающей угрозы как физического насилия, так и политического давления, отметил глава КЗЖ Саймон.

В опубликованном КЗЖ пресс-релизе сообщается, что целью начавшейся кампании #ProtectJournalists является создание эффективный механизм, который с помощью международных законов снизит риск гибели журналистов во время исполнения ими профессионального долга.

По данным "Репортёров без границ", только за прошлый год погибли 78 журналистов при том, что безнаказанность таких преступлений стала практически нормой. Согласно исследованиям КЗЖ, за последние 10 лет только в трёх процентах случаях расследование убийств журналистов завершилось судом над виновными.

Более 120 организаций - НКО, СМИ, журналистские союзы, правозащитные движения, а также известные общественные деятели поддержали иницитиву создания международной должности Защитника журналистов.

