Financial times: РФ мобилизовала элитную хакерскую группу

Как сообщает газета Financial Times, Российская Федерация мобилизовала хакерскую группу АРТ28. По информации издания, хакеры действуют уже на протяжении последних десяти лет. Они известны своими атаками на французскую телевизионную сеть TV5Monde, частную военную компанию США Blackwater, Минобороны Франции, Венгрии и Госдепартамент США.

По данным представителя НАТО, в 2016 году число кибератак на организацию увеличилось на 60%. Специалисты по кибербезопасности США, Британии, Израиля и Германии считают, что приказы АРТ28 отдаёт главное разведывательное управление России - ГРУ. Москва категорически отрицает своё сотрудничество с хакерами.

22 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о существовании информационных войск. Также в российских СМИ оказались данные о финансировании кибервойск на триста миллионов долларов. В них задействованы около тысячи человек.