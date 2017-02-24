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Новости

Германия: строительство копии Рейхстага для "Юнармии" неуместно

Рейхстаг

Рейхстаг

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Власти Германии раскритиковали идею Минобороны России построить копию Рейхстага в военно-патриотическом московском парке "Патриот". Представитель МИД Германии Мартин Шафер заявил, что в Германии не стали бы строить такого для образования своей молодежи, а представитель правительства добавил, что подобное решение "удивляет и говорит само за себя".

В среду на выступлении в Государственной думе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что здание Рейхстага необходимо, чтобы юнармейцы "могли штурмовать не что попало, а конкретное место". По его словам, в парке "Патриот" в Кубинке уже построили партизанскую деревню. Скоро завершится строительство линии фронта с окопами.

Молодежная военно-патриотическая организация "Юнармия" появилась в 2016 году. Инициатива ее создания принадлежит Шойгу. В парке культуры "Патриот" организация проводит свои мероприятия.

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