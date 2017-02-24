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The New Yorker показал обложку с Путиным и названием на кириллице

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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На обложке следующего выпуска журнала The New Yorker, который выйдет 6 марта, название будет написано на кириллице. Об этом сообщается на сайте издания.

Кроме того, на обложке будет изображен президент России Владимир Путин в образе Юстаса Тилли – вымышленного персонажа, который является символом издания. На обложке "Юстас Владимирович Тилли", как его назвал автор изображения Барри Блитт, разглядывает президента США Дональда Трампа, изображенного в виде бабочки.

Главным материалом номера станет статья Эванса Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы "Трамп, Путин и новая холодная война". Она посвящена предполагаемому вмешательству России в выборы президента США и российско-американским отношениям.

Изображение Путина в образе Тилли является отсылкой к первому номеру издания, вышедшему в 1925 году.

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