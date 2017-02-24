В Словении разрешили однополые браки

Гомосексуальные пары в Словении получили такие же права как и гетеросексуальные кроме одного - совместное усыновление детей. Первая церемония бракосочетания пройдёт в городе Марибор в субботу. В столице страны - Любляне - пока ещё не подали ни одного заявления на регистрацию брака.

Закон приняли ещё в 2016 году через десять месяцев после референдума по результатам которого отказали гей-парам в праве на усыновление. Активисты ЛГБТ-движения заявляют, что ещё многое нужно сделать. По их словам разрешение однополых браков без права на усыновление и искусственное оплодотворение означает, что люди не равны в правах.

Однополые пары имели право официально оформить свои отношения в рамках гражданского партнёрства с 2006 года. Новый закон позволяет им вступить в брак.