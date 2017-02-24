Более 130 турецких дипломатов и их родных попросили ФРГ об убежище

Более 130 турецких дипломатов и членов их семей запросили политическое убежище в Германии после попытки переворота в июле прошлого года. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека.

Всего по делу о попытке переворота были задержаны более 40 тысяч человек. Первые судебные процессы по делу о попытке переворота начались в конце декабря. В январе этого года был вынесен первый приговор по этому делу – двух военнослужащих приговорили к пожизненному заключению.