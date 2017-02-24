24 февраля Эстония отмечает День независимости

Эстония отмечает День независимости.

С утра по всей стране вывешены государственные флаги.

Венки к Монументу свободы в Таллине возложили первые лица государства, в том числе президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Эйки Нестор и премьер-министр Юри Ратас.

Затем состоялся военный парад, в котором приняли участие более тысячи военнослужащих из восьми стран НАТО.

Эстония объявила о независимости от России 24 февраля 1918 года - в результате Освободительной войны 1918-1920 годов, начавшейся в результате распада Российской империи.

В августе 1940 года - после договора с Германией о разделе сфер влияния (Пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему) от 1939 года - Эстонская Республика была включена в состав СССР.

20 августа 1991 года независимость Эстония была восстановлена. 17 сентября того же года она вошла в ООН. В 2004 году была принята в Европейский Союз и НАТО.