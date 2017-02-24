В Минске протестуют против строительства бизнес-центра на месте мемориала

Десятки активистов в Минске протестуют против строительства бизнес-центра на месте мемориального комплекса "Куропаты". Там находятся захоронения более тридцати тысяч человек - жертв сталинских репрессий.
Строительные работы продолжились в пятницу несмотря на многодневные протесты активистов. Сегодня один из них лёг на коврик под колёса грузовика строителей и приковал себя наручниками к бамперу. Активист завил, что будет так лежать "пока не сдохнет". Позже наручники с него всё же сняли прибывшие на место пожарные.
В ночь на 22 февраля пятнадцать человек в масках напали на протестующих с битами.
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