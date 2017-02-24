Трамп подверг жесткой критике СМИ, распространяющие "фейк-ньюз"

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике СМИ, распространяющие ложную информацию ("fake news") и ссылающиеся на анонимные источники.

Выступая в пятницу на ежегодной Конференции консервативных политических действий в городе Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд), президент назвал "фейк-ньюз" "врагом людей". Подчеркнув, что он не против СМИ и прессы вообще и честную журналистику свои врагом не считает.

По словам президента, прессе следует запретить ссылаться на анонимные источники – "нужно прямо называть имена". Если они считают Трампа таким ужасным человеком, пусть скажут об этом прямо в лицо, сказал президент.

Трамп подверг отдельной критике тех журналистов, которые, не желая отказаться от "своих фальшивых историй", постоянно ссылаются на Первую поправку к Конституции США (которая, в частности, гарантирует, что Конгресс не посягает на свободу слова и прессы).

