Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

СМИ: спецслужбы ФРГ с 99-го года следили за редакциями мировых СМИ

Логотип Федеральной разведывательной службы Германии

Логотип Федеральной разведывательной службы Германии

Смотреть комментарии

Спецслужбы Германии несколько десятилетий следили за редакциями международных СМИ, пишет газета Der Spiegel. По информации издания, под наблюдением Федеральной разведывательной службы Германии были журналисты британских и американских газет.

Германская разведка, как утверждается, с 1999 года отслеживала около пятидесяти телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов международных изданий. Среди них — телеканал ВВС в Лондоне и Афганистане, газета The New York Times в Афганистане, агентство Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Власти ФРГ отказались комментировать эту информацию.

Организация "Репортеры без границ" назвала действия германской разведки "атакой на свободу слова". Её активисты вместе с другими союзами журналистов готовят жалобу против спецслужб.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG