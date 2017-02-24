Трамп намерен запросить "массивный бюджет" для вооруженных сил США

Президент США Дональд Трамп намерен запросить "массивный бюджет" для вооруженных сил страны. Об этом он заявил, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий. О каком периоде времени идет речь, глава Белого Дома не уточнил.

Трамп заявил о намерении укрепить и существенно модернизировать американскую армию. По его словам, это может стать одним из самых больших военных наращиваний в истории Соединённых Штатов.

Оборонный бюджет Соединённых Штатов составляет более 500 миллиардов долларов и превышает совокупные затраты на оборону таких стран, как Китай, Россия, Саудовская Аравиия и Великобритании.

В начале февраля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости пересмотра военного бюджета США на 2017 год для обеспечения готовности американских военных противостоять экстремистской группировке "Исламское государство", запрещённой в России и ряде стран.