В Лондоне активисты обнаружили материалы "Горбачев-фонда"

Пресс-служба "Горбачев-фонда" назвала "очередной уткой" сообщения СМИ о получении лондонскими сквоттерами документов "Горбачев-фонда", якобы обнаруженных ими в одном из особняков в центре британской столицы. Представитель Фонда назвал эти сведения "очередной уткой", сообщило агентство ТАСС.

Ранее сообщилось, что в Лондоне группа, защищающая права бездомных и незаконно вселяющаяся в дома, обнаружила архив с документами "Горбачев-фонда". Члены группы, названной "Автономная нация анархистов-либертарианцев", самовольно заняли особняк напротив Букингемского дворца, после чего и стало известно о находке. Об этом сообщила 24 февраля британская газета The Guardian.

В здании по адресу Букингем-гейт, 19, принадлежащем банкиру из Бахрейна, ранее располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью, клиентом которой был и бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Среди найденных материалов есть письма частного и конфиденциального характера. Одно из писем подписано самим Михаилом Горбачевым. Корреспонденция представляет собой переписку с представителями различных международных корпораций и содержит предложения поддержать деятельность фонда. В число компаний-адресатов вошли нидерландско-британская нефтегазовая Royal Dutch Shell, национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, финансовый конгломерат HSBC, британская телекоммуникационная BT Group и гостиничная сеть Virgin Hotels. Все они ответили отказом, отмечается в публикации The Guardian. Активисты заявили, что хотели бы связаться с Горбачевым, чтобы прояснить дальнейшую судьбу архива.

В пятницу, 24 февраля, суд предписал членам группы покинуть здание, мотивируя это тем, что их деятельность ставит под угрозу безопасность королевы Елизаветы II.