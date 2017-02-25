Россия и Иран: одобрена "дорожная карта" по ядерному топливу

Власти России и Ирана одобрили "дорожную карту" по совместному производству ядерного топлива. Об этом заявил глава Иранской организации по ядерной энергетике Али Акбар Салехи в интервью агентству ISNA. Салехи уточнил, что достигнуты договорённости и об оказании Россией консультаций в этой области. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Иранской организации по ядерной энергетике заявил, что руководство Ирана готово к возобновлению деятельности в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками.

Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. Ролью России, по этому соглашению, в частности, стал вывоз на свою территорию необогащённого урана для дальнейшего его использования в производстве ядерного топлива для энергетики.