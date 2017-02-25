Иракский генерал: войска в Мосуле продвигаются "очень медленно"

На севере Ирака правительственные войска сталкиваются с растущим сопротивлением отрядов джихадистов, занимающих позиции в западной части Мосула. Генерал Абдул-Вахаб ас-Саади рассказал агентству Associated Press, что его войска продвигаются "очень медленно", а джихадисты применяют заминированные машины, снайперов и "десятки снаряжённых оружием дронов". Сотни мирных жителей покинули зону боевых действий.

По словам генерала, людские потери от применения дронов сравнительно невелики, однако десятки солдат получили лёгкие ранения, что помешало продвижению войск.

Генерал аль- Саади выразил надежду, что продвижение войск ускорится после захвата армией территории и объектов инфраструктуры в юго-западной части Мосула. Это позволит более эффективно наладить снабжение войск и установить взаимодействие с армейскими частями на востоке города.

Иракские войска в январе объявили восточную часть Мосула, полностью очищенной от вооруженных отрядов противника в результате крупной операции, начавшейся в октябре 2016-го года.