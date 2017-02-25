Надежда Савченко посетила военнопленных в Донбассе

Военнослужащие украинских вооружённых сил в Донбассе находятся вне политики, заявил представитель командования украинских десантников. Он не стал подтверждать или опровергать заявление депутата Татьяны Рычковой, которая, по некоторым сообщениям, заявила, что Надежда Савченко якобы подстрекала военных оставить свои позиции, приехать в Киев и устроить "переворот". По словам Рычковой, свидетелями этого были бойцы 79-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Об этом сообщает "Украинская правда".

В газете появилось сообщение, что Савченко посетила 34 пленных, и она, по её словам, чувствуют себя хорошо и говорят о нормальном отношении к себе.

"Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормально. В камере по трое, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", - написала депутат.

В пятницу вечером Савченко сообщила, что побывала в двух камерах на территории, занятой сепаратистами, где удерживаются украинские пленные. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Посетили две камеры где удерживаются шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках", - написала она.