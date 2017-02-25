В Германии автомобиль умышленно наехал на пешеходов, 3 человека ранены

В городе Гейдельберг на юго-западе Германии неизвестный наехал на пешеходов. По информации телеканала ВВС, три человека ранены, один из них — в тяжёлом состоянии.

Полиция открыла огонь по нападавшему во время того, как он пытался скрыться с места преступления с ножом в руках. Сейчас мужчина находится в госпитале. Полиция расследует мотивы нападавшего. Водитель автомобиля не числился в базе подозреваемых экстремистов.

19 декабря 2016 года в центре Берлина грузовик, которым управлял связанный с исламистами беженец из Туниса, въехал в толпу. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Спецслужбам было давно известно о связях подозреваемого с джихадистами, однако власти Германии не смогли его депортировать из-за отсутствия действительных документов.