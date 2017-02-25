Из Италии выслали беженца, связанного с "берлинским террористом"

Власти Италии выслали беженца из Туниса, связанного с Анисом Амри, совершившим теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Как сообщает немецкое информагентство DPA, мужчина оказался в списке абонентов, с которыми исполнитель теракта связывался в июне 2015 года.

В сообщении итальянского МВД говорится, что всего из-за связей с радикальным исламизмом за два года из страны были высланы почти 150 человек, из них 15 — в этом году.

19 декабря 2016 года грузовик, за рулем которого сидел Анис Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 — получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран. После нападения Амри бежал и был убит полицейскими в Милане.