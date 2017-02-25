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Новости

Демократическая партия США выбрала нового руководителя

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Бывший министр труда Соединённых Штатов Том Перес избран главой Национального комитета Демократической партии. Об этом стало известно на съезде демократов, который проходил в Атланте. Пересу предстоит руководить партией после поражения Хиллари Клинтон на выборах президента в прошлом году.

За Переса проголосовали 235 человек из почти 450-ти. Конкурентом Переса в борьбе за пост нового руководителя партии был конгрессмен Кит Эллисон. Первый избранный в Конгресс мусульманин он пользовался поддержкой более либеральных демократов.

Перес — сын мигрантов из Доминиканской Республики. Выступая перед соратниками, он пообещал реформировать Демократическую партию и бороться с мерами, принятыми президентом США Дональдом Трампом.

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