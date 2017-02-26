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Новости

Кемерово: власти запретили проведедение марша памяти Немцова

Борис Немцов во время митинга "Марш миллионов" на Болотной площади, 6 мая 2012 года

Борис Немцов во время митинга "Марш миллионов" на Болотной площади, 6 мая 2012 года

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Власти Кемерова запретили проведение шествие памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Организаторы планировали провести шествие по проспекту Ленина. «Это невозможно, поскольку будет мешать нормальному функционированию транспортной системы города», — заявил изданию FlashSiberia представитель мэрии столицы Кузбасса.

Он также предостерег от попыток провести шествие по несогласованному маршруту. «Все попытки будут пресекаться», — добавил собеседник агентства.

В 2016 году в Кемерово были задержаны девять участников несанкционированного шествия памяти Немцова, трое из которых были приговорены к административному аресту сроком на 10 суток, оставшиеся — к штрафам.

Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы

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