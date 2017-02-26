Кемерово: власти запретили проведедение марша памяти Немцова

Власти Кемерова запретили проведение шествие памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Организаторы планировали провести шествие по проспекту Ленина. «Это невозможно, поскольку будет мешать нормальному функционированию транспортной системы города», — заявил изданию FlashSiberia представитель мэрии столицы Кузбасса.

Он также предостерег от попыток провести шествие по несогласованному маршруту. «Все попытки будут пресекаться», — добавил собеседник агентства.

В 2016 году в Кемерово были задержаны девять участников несанкционированного шествия памяти Немцова, трое из которых были приговорены к административному аресту сроком на 10 суток, оставшиеся — к штрафам.

Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы