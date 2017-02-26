В Новосибирске состоялись шествие и митинг в память о Борисе Немцове

На акцию памяти Бориса Немцова собралось около ста человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг.

Шествие и митинг были согласованы властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова:

—Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человек, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию. Так что мы могли бы вообще ничего не заявлять, но решили все сделать по закону, - сказал один из организаторов акции Андрей Гладченко.

Сам марш памяти прошел без провокаций. У Нарымского сквера для проведения траурного митинга к участникам акции ним присоединилось еще несколько десятков человек. Выступающие говорили о Борисе Немцове и о том, как его убийство повлияло на развитие страны. Сами участники акции также много высказывались об этом:

—Народ равнодушный у нас, очень сильно равнодушный, к сожалению. Многие просто даже не помнят имени Бориса Немцова. Я даже когда цветы сегодня покупала, девушка-продавщица и не поняла, о ком я говорю. А помнить надо. Потому что до сих пор, спустя столько времени, ни суда человеческого для него нет, ни реальных виновников убийства найти не могут. Безобразие это, поэтому не могла я не пойти, - объяснила причину своего появления на митинге одна из его участниц.

Официально митинг завершился через полчаса. Все собравшиеся почтили минутой молчания память Бориса Немцова и возложили цветы к фотографии убитого политика.