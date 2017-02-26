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Новости

В Новосибирске состоялись шествие и митинг в память о Борисе Немцове

Марш памяти Бориса Немцова в Новосибирске, 26 февраля 2017

Марш памяти Бориса Немцова в Новосибирске, 26 февраля 2017

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На акцию памяти Бориса Немцова собралось около ста человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг.

Новосибирск, 26 февраля 2017, день памяти Бориса Немцова

Новосибирск, 26 февраля 2017, день памяти Бориса Немцова

Шествие и митинг были согласованы властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова:

—Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человек, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию. Так что мы могли бы вообще ничего не заявлять, но решили все сделать по закону, - сказал один из организаторов акции Андрей Гладченко.

Участники акции в Новосибирске

Участники акции в Новосибирске

Сам марш памяти прошел без провокаций. У Нарымского сквера для проведения траурного митинга к участникам акции ним присоединилось еще несколько десятков человек. Выступающие говорили о Борисе Немцове и о том, как его убийство повлияло на развитие страны. Сами участники акции также много высказывались об этом:

—Народ равнодушный у нас, очень сильно равнодушный, к сожалению. Многие просто даже не помнят имени Бориса Немцова. Я даже когда цветы сегодня покупала, девушка-продавщица и не поняла, о ком я говорю. А помнить надо. Потому что до сих пор, спустя столько времени, ни суда человеческого для него нет, ни реальных виновников убийства найти не могут. Безобразие это, поэтому не могла я не пойти, - объяснила причину своего появления на митинге одна из его участниц.

Официально митинг завершился через полчаса. Все собравшиеся почтили минутой молчания память Бориса Немцова и возложили цветы к фотографии убитого политика.

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