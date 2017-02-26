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Новости

Япония готова предложить план совместного развития Курил - Nikkei

Карта Японии

Карта Японии

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Япония готова предложить России конкретный план совместного экономического развития островов Курильской гряды. Об этом сообщает Nikkei Asia Review. Согласно докладу, опубликованному 25 февраля, японское правительство предложит развивать на островах туризм с целью привлечения японских посетителей.

Частные японские и российские компании будут совместно предлагать туристические круизы на острова, которые находятся под контролем России и носят название Южные Курилы. Однако Токио выдвигает свои претензии на острова и называет их своими Северными территориями.

Среди предложений, которые выдвигает японская сторона, оказание медицинских услуг учреждениями здравоохранения и университетами Хоккайдо жителям островов через интернет. Япония также предлагает совместную деятельность в области переработки рыбной продукции такой как лосось, гребешок и другие морепродукты. Хотя Россия управляет островами с населением около 20 тысяч человек, их суверенитет остается предметом спора.

Острова были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны. И на протяжении последниъ десятилетий это осложняло двусторонние отношения и служило препятствием подписанию мирного договора между Японией и сначала СССР, а затем Россией. В декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможные совместные экономические проекты на островах Курильской гряды, но никакого прорыва в этом вопросе не произошло. Ожидается, что представители двух сторон проведут переговоры 18 марта в Токио.

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