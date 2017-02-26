Япония готова предложить план совместного развития Курил - Nikkei

Япония готова предложить России конкретный план совместного экономического развития островов Курильской гряды. Об этом сообщает Nikkei Asia Review. Согласно докладу, опубликованному 25 февраля, японское правительство предложит развивать на островах туризм с целью привлечения японских посетителей.

Частные японские и российские компании будут совместно предлагать туристические круизы на острова, которые находятся под контролем России и носят название Южные Курилы. Однако Токио выдвигает свои претензии на острова и называет их своими Северными территориями.

Среди предложений, которые выдвигает японская сторона, оказание медицинских услуг учреждениями здравоохранения и университетами Хоккайдо жителям островов через интернет. Япония также предлагает совместную деятельность в области переработки рыбной продукции такой как лосось, гребешок и другие морепродукты. Хотя Россия управляет островами с населением около 20 тысяч человек, их суверенитет остается предметом спора.

Острова были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны. И на протяжении последниъ десятилетий это осложняло двусторонние отношения и служило препятствием подписанию мирного договора между Японией и сначала СССР, а затем Россией. В декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможные совместные экономические проекты на островах Курильской гряды, но никакого прорыва в этом вопросе не произошло. Ожидается, что представители двух сторон проведут переговоры 18 марта в Токио.