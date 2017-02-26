Президент Молдавии потребовал от послов США и Румынии не вмешиваться

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ не вмешиваться в его деятельность.

Как сообщает "Интерфакс", в воскресенье молдавское интернет издание independent опубликовало письмо Додона дипломатам и письмо президенту Молдавии, с которым к нему обратились американский и румынский послы в Кишиневе.

Послы выразили сожаление тем, что Додон как Верховный главнокомандующий запретил молдавским военнослужащим участвовать в учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в румынском учебном центре Смырдан уезда Галаць, на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.



Петтит и Ионицэ обвинили Додона в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за его жеста "молдавская армия не сможет получить должную подготовку", так как "эта подготовка на 80 процентов основывается на участии в подобных учениях". Дипломаты обещали "не предавать огласке" свое письмо, отмечая, в то же время, что жест

Додона "не соответствует обязательствам и усилиям, которые США и Румыния предпринимают для укрепления институциональных способностей молдавских госучреждений".



В попавшем в прессу ответном письме, которое Додон также обещает "не предавать огласке", он напомнил послам Румынии и США о том, что "Республика Молдова - независимое и суверенное государство", и что "аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".

Ранее 14 февраля президент Молдавии Игорь Додон называл провокацией планируемое открытие в Кишинёве офиса по связям с НАТО. В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Додон заявил, что Молдавии следует оставаться нейтральным государством и не вступать ни в какие военные союзы.