В Нижнем Новгороде Марш памяти Немцова собрал не менее 400 человек

В Нижнем Новгороде марш памяти собрал не менее 400 человек. Они прошли по главной улице города, скандируя: "Россия будет свободной!" Затем состоялся митинг на Театральной площади, в самом начале которого организаторы включили аудиозапись выступления Бориса Немцова, посвященную политике президента России Владимира Путина.

Тон выступлениям задал давний соратник Немцова по правозащитному движению еще со времен перестройки Станислав Дмитриевский, который возмутился тем, что во время шествия в колонне бегали какие-то люди и уговаривали убрать лозунги про войну и про Крым. Дмитриевский также посетовал, что разрешение властей установить мемориальную доску на доме, где жил Немцов, – это всего-навсего жалкая подачка чиновников, а настоящее сохранение памяти о Немцове заключается в актуализации его идеалов.

Установить мемориальную доску Борису Немцову на доме по улице Агрономической, где был прописан первый губернатор, не удалось. Согласно решению думы Нижнего Новгорода доску должны были установить ко времени проведения второго Марша памяти Немцова.

Однако по закону согласие на установку мемориальной доски в многоквартирном доме должно быть получено у двух третей жильцов. Пока же свое согласие дали только 30 процентов проживающих в доме на улице Агрономическая. С чем это связано – с нежеланием бывших соседей по дому Бориса Немцова, чтобы на стене дома висела мемориальная доска или с чисто организационными проблемами самих сборщиков подписей, – доподлинно неизвестно.

Приготовления к маршу памяти первого нижегородского губернатора в Нижнем Новгороде прошли не без проблем. Полицейские потребовали у организаторов за свой счет установить металлические ограждения на месте проведения митинга. В ответ организаторы марша написали обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Проблема возникла потому, что металлические ограждения, ранее имевшиеся в распоряжении сотрудников МВД России, в настоящее время переданы Национальной гвардии РФ. В итоге полиция просто не имела технической возможности обеспечить ими участников митинга. Но почему-то полицейские посчитали, что данное требование легко смогут выполнить сами организаторы. В результате митинг прошел вовсе без ограждений.