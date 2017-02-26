Более ста ростовчан пришли на акцию памяти Бориса Немцова

В Ростове-на-Дону организаторы сегодняшнего митинга памяти убитого два года назад лидера российской оппозиции Бориса Немцова изначально планировали провести массовую акцию на Театральной – главной – площади города. Однако мэрия перенесла митинг в менее людное место – в сквер Строителей.

Более ста ростовчан пришли на митинг с флагами общественных движений "Солидарность" и "Открытая Россия", а также с фотографиями одного из создателей и лидеров движения "Солидарность" Бориса Немцова. Участники акции возложили гвоздики с траурными ленточками к мемориалу жертвам политических репрессий, на котором были размещены фотографии оппозиционного политика.

По словам одного из организаторов митинга Валентины Толмачевой, несмотря на то что администрация Ростова не разрешила провести мероприятие, посвященное памяти бывшего вице-премьера российского правительства в центре города, акция все же удалась. К тому же очень символичным стало ее проведение у мемориала жертвам политических репрессий.

Митинг продлился полтора часа и завершился принятием резолюции с требованием найти и наказать убийц Немцова.