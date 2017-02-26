Два года без Немцова

В Москве прошел Марш памяти Бориса Немцова, убитого в центре столицы два года назад. В акции, по данным волонтеров независимой группы "Белый счетчик", участвовали около 15 тысяч человек, некоторые из них после завершения официальной части шествия направились к месту убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Акции памяти оппозиционного политика состоялись и в других городах России.
Показать больше
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.