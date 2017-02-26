США призвали Россию и сепаратистов соблюдать перемирие на Украине

Соединённые Штаты призвали Россию немедленно вернуться к соблюдению перемирия на востоке Украины. В сообщении Государственного департамента США говорится, что прокремлёвские сепаратисты в Донбассе при поддержке российских военных совершают нападения на международных наблюдателей.

Речь идёт об обстреле Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и захвате в беспилотного летательного аппарата сепаратистами в минувшую пятницу. В Госдепартаменте также призвали сепаратистов прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на Донецкую фильтровальную станцию, и вывести всё тяжёлое вооружение в соответствии с Минскими договорённостями.

На этой неделе ситуация в Донбассе обострилась: 24 февраля Донецкая фильтровальная станция прекратила работу, тысячи людей остались без воды. Сепаратисты заявили, что станция захвачена бойцами из украинских радикальных подразделений. Киев обвиняет в обстреле самопровозглашённую "Донецкую народную республику". Обе стороны конфликта отрицают нарушение перемирия.