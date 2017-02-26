Митинг памяти Бориса Немцова на Марсовом поле был согласован с городскими властями, шествие от станции метро "Горьковская" через Троицкий мост уже по традиции прошло без согласования, то есть без плакатов и политической символики. В руках участников – только портреты Бориса Немцова. По словам одного из организаторов акции, члена совета движения "Открытая Россия" в Петербурге Вадима Суходольского, главное для демократической общественности города – показать, что она помнит Немцова. Суходольский считает убийство одного из самых ярких политиков новой России, одного из лидеров российской оппозиции нулевых и десятых годов терактом с целью устрашения оппозиции и активной части общества, которая продолжает бороться за демократические свободы. Организаторы акции считают, что особенно сейчас, когда петербуржцам приходится бороться за Исаакиевский собор, за сохранение Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории, им очень важно в очередной раз продемонстрировать властям, что они их не боятся.