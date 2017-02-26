В Киргизии оппозиция требует освобождения своего лидера

В Киргизии около 500 сторонников оппозиции провели протест перед зданием Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в Бишкеке, где удерживается лидер оппозиции Омурбек Текебаев в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

Демонстранты - в том числе экс-президент Киргизии Роза Отунбаева и несколько законодателей от оппозиции - требуют немедленного освобождения Текебаева из-под стражи. Они утверждают, что власти преследуют по политическим причинам деятелей оппозиции из партии Ата-Мекен (Отечество) и других членов бывшего временного правительства Киргизии, который были короткое время у власти после революции в апреле 2010 года.

Демонстранты разошлись поздно вечером 26 февраля, но пообещали вернуться 27 февраля, чтобы продолжить протест.

Текебаев, депутат парламента, возглавляющий партию Ата-Мекен и её парламентской фракцию, был задержан полицией в штатском около 3 часов утра 26 февраля, когдаприбыл в международный аэропорт Бишкека. Он находился за границей для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Прокуратура в Бишкеке заявила, что он будет задержан на 48 часов для допроса в рамках уголовного расследования, начатого против партии Ата-Мекен.

Текебаев является третьим членом Ата-Мекен, задержанным властями для допроса в последние недели.