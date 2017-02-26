В Перми задержали организатора митинга памяти Немцова

В Перми задержан организатор митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове активист Валентин Мурзаев. Об этом сообщило пермское отделение партии ПАРНАС. На утро понедельника назначен суд, до этого времени активист пробудет в отделении полиции.

Мурзаева обвиняют в демонстрации нацистской атрибутики, за публикацию в социальной сети "ВКонтакте" трёхлетней давности. Активист обвинения правоохранительных органов отвергает.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в воскресенье во многих городах России.