Искажение понятий

Вернусь к сообщениям о том, что шесть различных средств массовой информации фактически одновременно, с интервалом в несколько минут, информировали об одной и той же новости – каждое со ссылкой на свои уникальные источники. Первый раз это произошло в двадцатых числах февраля, тогда шла речь о том, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви якобы не была согласована с Владимиром Путиным. Затем шесть различных средств массовой информации почти одновременно "вбросили" в информационное пространство известие о том, что Путин в 2018-м будет баллотироваться в президенты. Такого феномена коллективных вбросов стандартных новостей, замаскированных под перефразированием текста и “разным” временем публикации, еще не было. Даже в России.

Кто-то может заметить: в эпоху "постправды" и хакерских атак на электронную почту государственного секретаря США это еще ничего. На самом деле, нас не должны беспокоить такие явления: давно понятно и известно, что государственные и прогосударственные СМИ доносят до аудитории, мягко выражаясь, очень специфическую правду. Другое явление, которое как раз должно шокировать, – это то, для кого транслируется эта так называемая киселевская правда. Не секрет, например, что на государственном телевидении нельзя упоминать, например, о том, что в Москве – высокие зарплаты, приличные дороги и приток налогов со всей России. Это одна из табуированных тем. Богатство Москвы у всех на слуху, но телевидение все равно заботится о том, чтобы "официально" эта тема не звучала.

Телевидение пропагандой объединяет страну, а не информирует ее. Вот что, собственно, говорит государство своим гражданам: если вы хотите получить объективную информацию, тогда уж разбирайтесь сами, ищите по своим каналам, у нас вы ее просто так не найдете. Мы занимаемся государственной миссией, информация – не наше дело. Получается, что государство поддерживает контакты с провинцией, а не с центром; с пенсионерами, а не с профессорами; с солдатами, а не с учителями. И это логично, кстати.

К чему производить содержательные передачи? Разве на такой товар есть спрос? Разве умных в России больше, чем глупых? Любой "государственник" скажет вам, что процесс развивается вполне естественно: нет спроса – нет и товара. Именно поэтому и нужны такие информационные операции – чтобы товар не появился раньше спроса. Ведь спросом управлять как-то можно, а когда товар есть, вы его просто так не уничтожите. Если люди поймут, что такое глобализация на самом деле, если ощутят на себе ее эффект, то кремлевская игра окончена в один миг: никакого госкапитализма, подчиненного командам из центра телевидения, никаких диванных войск больше не будет. Стратегия властей основана на следующем: граждане страны ни в коем случае не должны понимать, что в действительности представляют собой глобализация и рыночная экономика. На создание искусственного восприятия этих двух понятий в мозгах и в сердцах обычных людей работает огромный пропагандистский аппарат, который прекрасно справляется со своей задачей – не благодаря своим исключительным талантам, а благодаря ситуации на периферии.

Если политическая среда посылает человеку искусственный импульс – то человек ретранслирует искусственный ответ

Россия – одна из немногих стран, которая может похвастать тем, что в ее состав входит Африка в миниатюре. Именно эта "Африка" (дальняя периферия) и обеспечивает жизнеспособность нынешней системы власти: периферией легче манипулировать, она находится за границами глобального мира, и это для государству на руку. Все транслируется для большой периферии, которая за пределами глобального общества, и подмена понятий - это основной драйвер телевизионной войны. Глобализация разрушит периферию, открытый рынок подключит людей к "мировой жизни". Список искажаемых и искаженных понятий не зря содержит такие термины, как "рыночная экономика", "девяностые", "европейская демократия", "традиционные ценности", "НАТО", "оппозиция", "пятая колонна", "иностранный агент", вплоть до специфических финансовых терминов вроде "прямые инвестиции", "иностранное финансирование", "свободное плавание", "торговое эмбарго", "инфляция". Эти слова, если они правильно восприняты, открыли бы периферию миру.

От периферии легче скрыть информацию, она внимательнее смотрит телевизор и потом голосует, как сказано. В этих трансляциях посланий для большой периферии подмена понятий – самый эффективный инструмент. Глобализация разрушит периферию, открытый рынок подключит людей к "мировой жизни". Список искажаемых и искаженных понятий довольно широк: "рыночная экономика", "девяностые", "европейская демократия", "традиционные ценности", "НАТО", "оппозиция", "пятая колонна", "иностранный агент", вплоть до специфических финансовых терминов вроде "прямые инвестиции", "иностранное финансирование", "свободное плавание", "торговое эмбарго", "инфляция"...

Представьте себе общество, в котором смысл этих слов радикально отличается от истинного? Им легко управлять? Да. И информационные вбросы, свидетелями которых мы недавно стали, это подтверждают: проводится искусственный эксперимент с целью понять реакцию общества на "государственные импульсы". Эксперимент поможет точнее спрогнозировать реакцию граждан на дальнейшее развитие событий: что будет, если они узнают, что Путин об Исаакиевском соборе ничего не знал и как раз сейчас начинает разбираться в том, что там происходит? Сколько людей будут надеяться на то, что президент отменит решение о передаче храма церкви, а скольким это будет, извините, по барабану? Что напишут в социальных сетях, когда выйдет "официальная" новость о том, что президент баллотируется на третий срок?

Я уверен, что если бы не было постоянной подмены понятий, то люди возмутились бы, разобрались бы в том, что кто-то за кулисами пытается изучать их поведение такими унизительными для общества способами. Но возмущения нет – еще и потому, что самое поведение граждан тоже стало искусственным. История России последних пятнадцати лет показывает, что человек проявляет удивительную способность приспосабливаться к окружающей его политической среде. И если эта среда посылает человеку искусственный импульс – то человек ретранслирует искусственный ответ. Если "нас так воспитали", то так мы и будем себя вести всю жизнь.

Раффаэлло Лорето – выпускник флорентийского Лицея Данте, студент-политолог одного из московских вузов