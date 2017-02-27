Бюджет Трампа включает резкий рост военных расходов - источники

Администрация США 27 февраля разошлет бюджетные предложения, которые предусматривают обещанное увеличение президентом Дональдом Трампом расходов на оборону. Об этом сообщает Reuters и Associated Press со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

В сообщениях отмечается сокращение бюджета Государственного департамента, Агентства по охране окружающей среды и других ведомств, связанных с невоенными целями за счет которых увеличатся военные расходы. В настоящий момент Белый дом направляет бюджет 2018 года федеральных министерств и ведомств, что является первым шагом в долгом процессе утверждения бюджета. Агентства могут потребовать дополнительное финансирование, и Конгресс должен утвердить окончательный бюджет.

Reuters процитировал одного из чиновников, который заявил, что предлагаемый бюджет включает в себя увеличение объема финансирования для строительства военных кораблей и самолетов, чтобы, как он выразился, установить "более мощное присутствие на ключевых международных водных путях и в узких местах".

Бюджет Государственного департамента может быть сокращен на 30 процентов, что привело бы к значительной реорганизации дипломатического ведомства и ликвидации нескольких программ, сказал один из чиновников.

В своей речи 24 февраля, Трамп пообещал добиться финансирования для "одного из величайшего военного строительства в американской истории."

Конкретное увеличение годового оборонного бюджета, который составляет 600 миллиардов долларов, не было раскрыто.