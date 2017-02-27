СМИ: дело о госизмене связано с хакерской атакой 2010 года

Дело о государственной измене, по которому проходят сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и "Лаборатории Касперского", связано с расследованием хакерской атаки на платежный сервис Assist в 2010 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на основателя компании ChronoPay Павла Врублевского, осужденного по делу об организации DDoS-атаки на конкурентов.

Он рассказал агентству, что сотрудники центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также Руслан Стоянов из "Лаборатории Касперского" сотрудничали с американской компанией Verisign и якобы передавали ей секретные данные, которые потом попадали в руки американских спецслужб.

Представитель Verisign заявил агентству, что эта информация не была секретной и связана с составлением досье о киберпреступности.

"Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник сообщает, что в деле о госизмене есть четвертый фигурант – Георгий Фомченков, который занимался организацией электронных платежей в начале 2000-х годов и был лично знаком с Павлом Врублевским. Издание также пишет, что Михайлов, Докучаев и Стоянов участвовали в расследовании дела об атаке на Assist, по которому основатель ChronoPay был осужден на два с половиной года колонии.

Михайлов, Докучаев и Стоянов были задержаны в конце января по подозрению в передаче некоей информации иностранным спецслужбам. После ареста Михайлов дал признательные показания, однако позже отказался от них.