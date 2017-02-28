"Оскар" за лучший "Оскар"

Ещё одна тема, "унаследованная" социальными сетями с выходных - церемония вручения "Оскара".

К ней долго готовились, и она не обманула ожиданий. Начать хотя бы с того, что, вручая премию за лучший фильм года, на сцену ошибочно успели вызвать создателей мюзикла "Ла-ла-лэнд", а ведь награда предназначалась драме "Лунный свет".

Ошибка, разумеется, стала поводом для шуток.

Обзоры в жанре "американские соцсети высмеяли" можно почитать на "Кинопоиске" и у РИА "Новости" (но вряд ли вы удивитесь, что второй обзор немного тенденциознее).

Юрий Богомолов:

Поздравляю всех, кого раздражал успех Ла-Ла Ленда с тем, что его прокатили в главной номинации, да еще в извращенной форме: поманили создателей на сцену,, а награду вручили другим!

Владимир Абаринов:

"Детям - мороженое, бабе - цветы!" Ошибка организаторов церемонии непростительна, а исправление ошибки - просто позор. Приличные люди не отбирают уже подаренных подарков.

Олег Лекманов:

Представитель Нобелевского комитета: ...итак, Нобелевскую премию по литературе в этом году получает (разрывает конверт, заглядывает в бумажку)... Анна Ахматова!!!

Шум в зале, Ольга Берггольц обнимается с Маргаритой Алигер, на сцену величественно поднимается Анна Андреевна Ахматова.

Анна Андреевна Ахматова (торжественно, медленно, с достоинством): Я к розам хочу, в тот единственный... (случайно заглядывает в бумажку с именем победителя, не может сдержать чувств) ...здесь написано "Борис Пастернак"!!!

Занавес

Андрей Плахов:

Ошибка оказалась символичной: оскаровские решения этого года не назовешь убедительными. "Лунный свет" - явно не лучший фильм года: и "Ла Ла Лэнд", и особенно "Манчестер у моря" явно его превосходят. То же самое касается лучшего иностранного фильма: выбор в этом качестве иранского "Коммивояжера" разочаровывает. А лучшим был немецкий "Тони Эрдманн".

Егор Холмогоров:

То есть подделали результат голосования прямо на сцене во имя политкорректности.

Это так прекрасно, что слов просто нет.

И как раз об этом второй главный сюжет в обсуждении - многие русские комментаторы упорно не хотят даже говорить о содержании кино. Победа "Лунного света", как им кажется, обусловлена только пресловутой "политкорректностью".

Георгий Бовт:

В прошлом году черные подняли страшный скандал по поводу того,что их дискриминируют и не дают Оскаров. А все только белым. Скандал с некоторым трудом замяли. Пообещав? Правильно. Исправиться. А так,конечно,все объективно и только на основании заслуг перед кино. Аж противно,как объективно и беспристрастно. В Советском Союзе это называлось "процентовка".

Sputnik & Pogrom:

"Оскар" за лучший фильм 2016 года получил "Лунный свет", малоизвестная драма о непростой жизни негра-<гея> в Майами (сборы в мировом прокате: 20 млн долларов). "Ла-ла-лэнд", мюзикл-история про любовь белой гетеросексуальной девушки к белому гетеросексуальному мужчине, которой прочили рекорд по "Оскарам" и которая сорвала восторги всех критиков и прессы, пролетела.

- В чем сила, брат?

- В гуталине.



Виктор Мараховский:

Я вот что подумал, ув. друзья. Любопытно не то, что главный приз американской киноакадемии получила жалестная киноповесть о тяжёлой жизни афроамериканских гей-тинейджеров ин да худ.

Это, конечно, нарочито до анекдотичности - но не любопытно, нет.

Любопытно то, что я, заядлый кинолог, в 90-х и нулевых съевший собаку на "Оскарах" и способный в своё время перечислить лучшие фильмы за последние лет двадцать пять - узнал о самой церемонии вручения в этом году постфактум, из утреннего перестука информационных дятлов.

И есть мнение, ув. друзья, - что данные явления взаимосвязаны.

Если вы вместо ураганной былины "Храброе сердце" или пронзительного реализма "Малышки на миллион" начинаете награждать идеологически выдержанный соцреализм о быте вич-инфицированных мороженщиков - нечего удивляться, что гражданам посторонних стран, где проблема вич среди мороженщиков не стоит столь остро, ваши награды становятся неинтересны.

Это, кстати, ослабляет в конечном итоге пресловутую "мягкую силу" - потому что миром куда проще ворочать, если у вас в руках зажат в качестве рычага "Титаник" или "Аватар".

Андрей Лазарчук:

Русские хакеры взломали "Оскар".

При Рейгане такого не было! А если бы президентом стал Шварц... о-о-о...

Дмитрий Петровский:

В далеком 2014 году, когда "Оскара" дали какой-то тягомотной гомосятине про американских рабов, я, помнится, хотел написать пьесу о нравах Голливуда.

Там продюсер Абрамсон и продюсер Левинсон хотят снять к "Оскару" очередную историю про Холокост и отважную борьбу с фашизмом, когда вдруг им приходит некий инсайд о том, что в этом году Совет Старейшин постановил продвигать тему угнетенных негров.

Дальше оба продюсера ссорятся, потому что Абрамсон считает, что незачем неграм "Оскара", пока тема Холокоста еще не закрыта, в то время как более гибкий Левинсон понимает, что негры сами про себя вряд ли снимут что-то путное, и потому спешит им предложить свои услуги. Происходит война угнетаемых меньшинств, из которой Левинсон, разумеется, выходит победителем, а в голивудской индустрии пышным цветом расцветает новое лобби.

Не написал. И уже не напишу, потому что скучно все это, и с каждым годом скучнее. Но Левинсон, как мы видим, до сих пор процветает.





Артём Рондарёв:

"Оскара дали некрасивым черным геям, а не красивым белым гетеросексуалам!", все норм, блогер на страже.

Антон Долин:

Не замечая в себе расизма и гомофобии, многие комментаторы определяют "Лунный свет" как "фильм про негра-гея". Это якобы нейтральное описание сразу маркирует для них картину - ее можно уже и не смотреть, с ней "все понятно".

При этом почему-то "Ла-ла Ленд" не хотят считать просто "мюзиклом про белых гетеросексуалов" (согласитесь, вроде бы, ничего обидного, а звучит гнусновато). Нет уж, это фильм с именем, чувством, смыслом и расстановкой, про него так нельзя.

Извините, это был я, ваш капитан очевидность. Комментов начитавшийся.

Владимир Варфоломеев:

Я желал победы двум фильмам. "Лунный свет" - один из них. Красивая и актуальная отнюдь не только для Америки драма. Посмотрите, благо ещё идёт в московских кинозалах, в т.ч. и с субтитрами.

Владимир Цвингли:

Кстати "Лунный свет" - более актуальный для России фильм, чем может показаться: несколько раз между делом там упоминается, что тот или иной персонаж, в том числе положительный, сидел за наркотики (ну и роль Махершалы Али). Причем это не может быть случайностью, есть статистика, что в США задержания, обвинительные приговоры и реальные тюремные сроки для чернокожих по делам о наркотиках сильно не соответствуют их доле от всего населения. Не сомневаюсь, что Барри Дженкинс за либерализацию.

Хотя есть и такое мнение - тоже вполне взвешенное!

Евгений Калюков:

Из новых обладателей "Оскаров" смотрел только "Зверополис" и "Фантастических тварей..." Понравилось.

