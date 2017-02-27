Исполняется два года со дня убийства Бориса Немцова

В этот понедельник исполняется ровно два года со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. 27 февраля 2015 года его застрелили на Большом Москворецком мосту в нескольких сотнях метров от Кремля.

Накануне в Москве и других городах России прошли мероприятия в память о политике. В столице Марш Памяти Немцова собрал около 15 тысяч человек.

Некоторые участники шествия возложили цветы к народному мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту. В ночь на понедельник все цветы и портреты политика увезли сотрудники компании "Гормост", а активистов, дежуривших на мосту, задержала полиция. Позднее их отпустили без предъявления обвинений.

Импровизированный мемориал в память о Немцове разоряли несколько десятков раз. Городские власти отклонили заявку на установку на мосту мемориальной таблички в память об оппозиционере.

Дело об убийстве Бориса Немцова рассматривает Московский окружной военный суд. На скамье подсудимых находятся пять человек. Заказчиком преступления следствие считает бывшего офицера МВД Чечни Руслана Мухудинова. Соратники Немцова настаивают на необходимости допросить главу республики Рамзана Кадырова и его приближенных.