В Иркутске пикет памяти Бориса Немцова состоялся в понедельник

В Иркутске пикет памяти Бориса Немцова состоялся 27 февраля. Заявителем и организатором акции выступило иркутское региональное отделение партии "РПР – ПАРНАС".На пикет в центре Иркутска у скульптуры "Бабр" собралось не менее двадцати человек. Это были члены ПАРНАСа и гражданские активисты. По сравнению с акциями памяти Бориса Немцова, которые проходили в год убийства, и в первую годовщину, количество участников уменьшается.

Собравшиеся держали портреты Бориса Немцова с надписью "Борись". У прохожих была возможность возложить цветы на раскладной столик у большого портрета политика.

На акции поддерживали порядок с десяток полицейских и сотрудников правоохранительных ведомств в штатском. Цель пикета – напомнить иркутянам о том, что был такой политик, который был близок к людям и подвергал свою жизнь опасности.

Провокаций со стороны, так называемых, новых патриотов, которые обычно сопровождают публичные акции либералов, одиночными пикетами с плакатами о том, что всё это проводится на деньги Госдепартамента США, не было.