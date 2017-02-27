Минспорт проверяет хоккейный матч, в котором все голы забивали в свои ворота

Министерство спорта России начало проверку матча по хоккею с мячом между иркутским "Байкалом-Энергией" и архангельским "Водником". Во время матча все 20 мячей команды забили в собственные ворота.

Глава ведомства Павел Колобков назвал матч возмутительным и заявил, что все его участники должны понести ответственность. "Уже в Youtube размещен этот "цирк", который происходил во время матча", – заявил министр. Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских назвал произошедшее на матче провокацией и пообещал принять "самые жесткие меры".

Матч между командами "Байкал-Энергия" и "Водник" прошел 26 февраля и закончился со счетом 11:9. Все мячи были забиты игроками в свои ворота во второй половине матча. По одной из версий, это было сделано для того, чтобы "Водник" вышел на более слабую команду в плей-офф российского чемпионата.

