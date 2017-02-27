В Ростове-на-Дону разместили на мосту баннер с портретом Немцова

Гражданские активисты в Ростове-на-Дону встали 27 февраля до рассвета, чтобы уже с утра Борис Немцов улыбался с баннера ростовчанам.

Первыми портрет оппозиционного политика и его слова "Россия будет свободной!" увидели автомобилисты – огромный баннер размещен на мосту через одну из оживленных улиц в Первомайском районе Ростова.

По словам сопредседателя донского регионального отделения движения "Солидарность" Анастасии Шевченко, местные активисты в рамках всероссийской акции "Борис Немцов – не забудем!" планируют сегодня провести еще несколько акций, посвященных памяти политика, убитого два года назад у стен Кремля.

"А что касается баннера с портретом Немцова на путепроводе в микрорайоне "Сельмаш", то, возможно, не все гражданские активисты смогли прийти на митинг, который мы проводили в воскресенье, поэтому сегодня решили отметить эту траурную дату таким вот способом", – прокомментировала Анастасия Шевченко.

В воскресенье более ста ростовчан пришли на митинг памяти Бориса Немцова с флагами общественных движений "Солидарность" и "Открытая Россия", а также с его фотографиями как одного из создателей и лидеров движения "Солидарность". Участники акции возложили гвоздики с траурными ленточками к мемориалу жертвам политических репрессий, на котором были размещены фотографии оппозиционного политика.