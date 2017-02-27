Екатеринбург: суд признал законным запрет на пикет памяти Немцова

Свердловский областной суд признал законным решение властей Екатеринбурга о запрете пикета в память о Борисе Немцове на площади Труда в центре города. Об этом сообщает портал URA.ru.

Ранее в Министерстве общественной безопасности области предложили переместить митинг на площадь Обороны. Мэрия Екатеринбурга не разрешила провести запланированное на вечер понедельника мероприятие, объяснив, что на площади Труда уже согласована другая акция.

Тогда организаторы пикета обжаловали запрет сначала в районном суде, а затем – в областном.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. В годовщину его смерти во многих городах России проходят мероприятия, посвященные памяти оппозиционера.