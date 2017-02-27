Рейхстаг построен, учите немецкий

На концерте ко Дню защитника Отечества одна из участниц патриотической детской организации "Юнармия" прочитала со сцены переделку известных строк Владимира Маяковского:

Да будь я и негром преклонных годов

И то, без унынья и лени,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Ленин.

В варианте, который прозвучал с телеэкранов 23 февраля, "негр" превратился в "деда", "русский" – в "немецкий", а Ленин – в Путина:



Olga Galitskaya

Переключая каналы. Первый.

"...Мы выбираем юнармию с детства,

А кола - это такое чистящее средство",

"- ...немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин", - звонкими голосами докладывают дрессированные дети на концерте к 23 февраля.

Сегодня праздник у ребят.

Ролик с фрагментом выступления широко разошелся в Сети. Большинство реакций были резко негативными.

Anastasia Kirilenko

Хроники народного праздника Холуин

Tatyana Bakis

Кажется, что этого не может быть. Что это "fake"...

Настолько отвратительно.

Извините.

Чаще всего комментаторы поминали брежневский СССР и нынешнюю Северную Корею.

Valentin Chebotaryov

Машина времени существует!!! У меня просто де-жа- вю в голове ! Дети в красном! Пламенные речевки! Довольный " вождь", стихи "под Маяковского"!

Все это уже было... И чем кончилось?

Да, история учит, что ничему не учит!

Olga Sedakova

Превзошли брежневские "колоски" (это было в Баку, когда множество детей на площади были наряжены колосками, иллюстрируя его бессмертную книгу про целину).

Natalia Kondrashova

Дети не ведают, что творят, а вот кто создает эти массовые шоу, придумывает подхалимские тексты, наряжает детей в военные костюмчики? Вот это что люди? И что за родители, которые отдают своих детей в такие группы?

Katia Margolis

Я, пока не увидела путина с шойгу в первом ряду, думала, что это какое-то идиотское заштатное шоу от чрезмерного рвения какой-нибудь училки

Valery Zavorotny

Вот эти мальчики и девочки в униформе с красными беретами – это так называемая «Юнармия», которую сейчас пестует наш лидер, и для которой тов. Шойгу задумал построить в Подмосковье уменьшенную копию Рейхстага, чтобы те мальчики и девочки регулярно ее штурмовали.

(Нет, он не идиот, он министр обороны. Хотя, строго говоря, одно другого не исключает.)

А видео это снято не в Северной Корее, а в городе Москва.

А тот дяденька, что сидит в зале рядом с тов. Шойгу и хлопает в ладошки – наш дорогой лидер.

Еще раз повторю, что это не Северная Корея, как можно подумать. И дяденька в зале не Ким Чен Ир.

До этого мы пока не дотягиваем.

Но путь выбран верный.

Tanya Semenova

Первая мысль была, что же они так позорят Путина, он же все-таки не Ким Чен Ын, но показали лениво хлопающего самодовольного правителя, принимающего это, как должное. Докатились. Скоро переплюнут Сев. Корею

Кирилл Шулика

Я всегда думал, что сравнение с Северной Кореей это шутка, а оказывается нет.

Немецкий язык у большинства ассоциируется совсем с другими фамилиями.

Kamal Salmanoff

А теперь новости из пхеняньского дома культуры 😁

Тот момент, когда понимаешь , что наш президент переплюнул Маркса, Лейбница, Гёте, Гейне, Канта, Баха и всех немцев вместе взятых 😁.

Монстры опять детей вовлекли в свои ролевые игры.

Как-то подташнивает и совсем не смешно 😫

Yan Shenkman

Это вы еще настоящей гибридности не видели.

Павел Пряников

Праздник юнармейцев: "Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин!"

(верное замечание какого-то американского политолога, что Путин - это остзейский немец XIX века; и в этом смысле его правление - это и вправду возвращение к скрепам, к немцам, которые тут правили двести лет)

Alexey Kup

Я тока ща понял зачем немецкий выучил! Мда, неожиданно... :-)

Igor Cherski

Полагаю, что после этого немецкий должен стать вторым официальным языком в России.

Комментаторам неизбежно вспомнился и другой знаменитый носитель немецкого языка.

Eugenia Fichtner

Вчера дети на концерте, на первом канале: Я немецкий бы выучилтолько за то, что на нем разговаривал Путин... Нун, гутен таг, Путин-югенд. Нихт шиссен, битте???



Геннадий Шингарёв

я всё понимаю кроме одного: почему фашизм тем не менее на украине?

Темур Варки

В России решили построить копию Рейхстага, потому что без него копия 3-го рейха была бы неполной.

Boris Verhovtsev

Рейхстаг построили, немецкий выучили. Осталось сделать автобаны.

Andrei Konyaev

На самом деле, конечно, это гомерически смешно: реальность парафразирует Сорокина. Напомню, что в "Дне опричника" было так

Да будь я евреем преклонных годов,

И то — nicht zweifelnd und bitter,

Немецкий я б выучил только за то,

Что им разговаривал Гитлер

​

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Сеть наполнилась пародиями.

Oleh Kovalenko

Гитлер Адольф встрепенулся в аду,

Услышав подобные бредни.

Володя, дружище, давно тебя жду!

Смола закипела! Не медли!

Oleg J. Pidgrebelny

да будь я евреем преклонных годов

то я б без сомнения и лени

в Израиль уехал бы только зато,

что там не бывал ещё Ленин.

Marina Strupinskaya

Здравстрвуй дядя Ким Чен Ын,

маленького роста.

Удивляться нету сил,

Идиоты просто.

Gene Sevich

Жизнь, как коня, держи за ногУ!

Не дергайся лоботрясом,

Если тебя призвал ШойгУ

Стать путинским пушечным мясом!

Любимов Сергей

Наверно, будь Шойгой преклонных годов

Я тоже лизал бы по сути

Но милостив бог, я лизать не готов -

Где Шойгу, где я и где Путин.

Dmitry Karpov

Примерю пахучее я кимоно

Приму я борцовскую стойку

Тувинский бы выучил только за то

Что им разговаривал Шойгу

Кудрявцев Владимир

Английский бы выучил только за то,

Что спик фром май харт министр Мутко.

Григорий Волчек

Да будь я хоть негром преклонных годов,

Чья жизнь, к сожалению, меркнет,

Немецкий я б выучил только за то,

Что бойко им шпрехает Меркель.

Sergey Senatsky

Передёрнули, суки, Орлушу:

А после Донбасса и наших в Крыму

Я мысль оголяю до сути:

Я русский забыл бы уже потому,

Что им разговаривал Путин.

Sergey Savrikov

Да будь я хоть Путин преклонных годов,

Скажу всем вам без сантиментов,

Я русский бы выучил только за то,

Чтоб стать снова мне президентом.

Novosadanin Andrii

учите русский Абырвалги Он был у Ленина во рту Им Пушкин радовался жызни В аду все баннеры на нём

Многих поразило то, что даже в этом коротком четверостишии не обошлось без тюремного сленга.

Anastasia Rikhter

"реально, по жизни, по сути" в натуре конкретно

Александр Горбаченко

Реально, по жизни...чисто конкретно...век воли не видать...

Юрий Кузьмичев

"реально, по жизни, по сути"

автор сидел?

Некоторые комментаторы обиделись за Маяковского.

Anton Krasovsky

Кто, ну кто <черт побери> им сочиняет всю эту графоманскую пошлятину? Теперь понятно, почему они шлют тебе стишки даже на день шахтера. Власть графоманов.

Irina Bulavko

Владимвладимирович в шоке.

Нет, не этот.

Маяковский.

Dmitrii Iliushin

Мне в этой связи вспомнились строки из другого стихотворения Маяковского:

...Вам ли, любящим баб да блюда,

жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре <женщинам легкого поведения> буду

подавать ананасную воду!



Отдельный спор завязался по поводу того, насколько искренне аплодировал этим стихам Путин.

Konstantin Dobrynin

Кстати , мне показалось, что вв не понравилось

Misha van Amsterdam

''бедный" путин.... неужели ему было приятно такое услышать... уровень лести как когда то на съездах кпсс брежнев на трибуне аплодировал сам себе и делегаты скандировали "слава борцу за мир"...

Elena Varova

Мне показалось,что даже самому Путину стало неловко....получился маленький перебор ))))

Eduard Proydakov

Перестарались. Сейчас на праздничном концерте прозвучал перл: "Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин". Реакция В.В. была адекватной. Кто-то получит. ))

Sergey Kalvarskiy

Он вообще лесть не любит. Это не он. Сами лижут, а он очень против. И против лести и против бесконечного торчания на ТВ по всем каналам и прямых линий и тд. Не, он лесть не любит. Нет.

Часть комментаторов ужасается тому, какое поколение растет в России.

Юрий Красавин

Забавно, что дети отлично схватили угрожающую интонацию, которая стала модной в последнее время.

Николай Травкин

Культ - это не когда доярка рапортует о рекордном надое "благодаря указаниям глубокоуважаемого…". Культ личности - это когда дети искренне включаются в процесс восхваления.

Другие считают, что дети вполне могут остаться невинными, а вот взрослые, которые принуждают их ходить строем, уже безнадежны.

Anatolle Chikvin

Юнармия, если кто сомневался, очевидно стала инструментом культа личности. По этому поводу испытываю только жгучее чувство стыда, что мы вновь докатились до марширующих в форме детей, которые чеканят "немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин".

Это я про торжественный концерт ко Дню защитника Отечества в Москве, а то мало ли, о чём вы подумали. Там ещё не совсем Гитлерюгенд, но уже близко. Юнармия со своей ворованной символикой выдаёт на-гора пропагандистские штампы, вроде "кола - это такое чистящее средство". Восьмилетние дети рассказывают, как круто служить в армии (ворованная символика которой тоже прилагается). То, о чём лет десять назад ещё подумать было невозможно.

Всё это заискивающее лизоблюдство, которое почему-то выливается в потребность организовать подрастающее поколение в организации милитаристского толка вызывает только отвращение. Почему-то у нас все попытки сделать всероссийское детское движение выливаются в хождение строем и пение хором.

Хватит непрестанно организовывать детей. Вы не умеете в общественные организации, не понимаете даже, что это такое. Ещё Черномырдин изрёк вечное "какую бы партию ни создавали - получается КПСС". Опыт интересный, конечно, только не надо всю страну затаскивать обратно в него. Сами помните, чем всё кончилось.

Григорий Гладкий

На самом деле детям насрать. Я, в детстве(в СССР), с хором, где только не выступал и какую хрень только не пел. Им не до этого, репетиции-гастроли без передыха. Мы про Ленина и партию пели, они про Путина и Россию, нормально все будет с детьми, а вот со взрослыми, это и правда тоска.



Дотошные комментаторы подметили, что в стихах по отношению к Путину употреблен глагол "разговаривал".

Arkady Volk

Да....Вот такое "наше юношество" нынешнее...Обрати внимание, "разговаривал" - в прошедшем времени. Маяковский Ильича упомянул через три года после его смерти. А этот сидит, довольный, очень живой такой, хлопает. Еще и Шойгу сразу стал щебетать что-то на ухо, как какой-нибудь Ворошилов Сталину на мавзолее.

Алхас Абгаджава

Пошлятина-то понятно! А вот почему Путин в прошедшем времени? Ох, у Сталина бы не прокатило. Расстреляли бы и авторов и родителей исполнителя.((

Sotnik Alexander

Вот и славненько! Вот теперь и в мавзолей пора. А то - "Культ, культ!.. Дно, днище!.." Мав-зо-лей. У орла - две башки, в усыпальнице - два Вована. Лепота!

Наиболее практичные советуют воспринимать все это как указание: учите иностранные языки!

Nina Iunakovskaya

Рассказывали, как в Саратов приезжал из Польши католический священник. Когда он шёл мимо памятника Ленину, указующему куда-то как обычно перстом, ему сказали сопровождавшие: "Вот памятник Ленину". А он ответил: "А что? Очень даже хороший Ленин. Видите - он показывает пальцем и говорит: "Все на мессу, все на мессу!"" . Вот и здесь: "Все на изучение иностранных языков! Пригодится! ":)

Sarbaev Vadim

Ну что ж, самое обнадеживающее видео за последнее время! Польза от изучения языков неоспорима. А девочка нам сообщила, такую очень перспективную новость, употребив прошедшее время в отношении к Путину, что если б оного вовремя не показали, я бы задался вопросом: "Что уже?.."

Alex Goryachev

Пойду учить немецкий... Доброго утра, ребята! ;)

Татьяна Малкина считает, что перед нами – знак грядущего распада системы:

тут все продолжают, как загипнотизированные, смотреть ролик коротенький, где маленькая девочка в алом берете неприятным голосом завывает графоманское "а я, будь хоть дедом преклонных годов, реально, по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал путин!", и ужасаются. есть, чему ужасаться, конечно: за такое растление реально, по жизни, по сути руки надо отрывать... дедом преклонных годов... опять же, зачем немецкий, сначала все же надо бы английский... м-да...

но, с другой стороны, я как и некоторые уже отметившие это комментаторы, тоже считаю такие явления скорее предвестниками конца. я ж помню. эта вот специальная интонация - с советского конкурса чтецов - она же очень узнаваемая. почти как малотеатровская. но только кончилась плохо.

я, кстати, отлично умею так. и с крещендо, и скорбно, и сатирически-язвительно. столько раз измывалась над "стихами о советском паспорте", что, как сборку-разборку акм, не забыть.

я даже вспомнила, как в качестве неоднократного победителя каких-то конкурсов чтецов была делегирована на взрослое ответственное мероприятие - XIX московскую конференцию влксм. и помню строки, которые мне выпала честь провыть там: "а валя бухтоярова, парашютистка смелая, опять рекорд поставила прыжком из стратосферы!" (при произнесении имени следовало повернуться к президиуму и сделать красивый -указующий, но вежливый - жест рукой). и взрослая тронутая валя сама подошла меня целовать. выше этого уровня я, правда, не поднималась, и брежневу ничего не выла, только под мавзолеем с родителями ходила с бумажными цветками за родительские отгулы. а в тетрадочку заветную я, начитанная девочка, тогда уже переписывала, разумеется, ахматову. и никаких парашютов. так что это уже было вполне зрелое двоемыслие.

кстати, не смогла даже установить, в каком году эта конференция произошла, из следов, оставшихся от нее, - лишь бойко продающийся на интернет-барахолках соответствующий значок делегата, считающийся у фалеристов ценным (250 рублей), ибо был последним, изготовленным для такого случая на зиле. а про валю бухтоярову погуглила - она чуть младше моего мужа, живет пенсионеркой в туле, в свое время совершила более четырех тысяч прыжков. в 1977 году натурально установила не побитый пока мировой рекорд - с ночным групповым (10 дев) прыжком с высоты 14 125 м, из них 13 580 м - в свободном падении. зажгли девки из воронежского вдв.

из архива местной газеты можно узнать, в частности, вот что: "Однажды, это было в 1995 году, к ней подошел один из сослуживцев и спросил: «Валя, полетишь сегодня? Там приехали сотрудники спецслужб попрыгать… Есть одно место». «Буду», – сказала Валентина и побежала одеваться.

Высота небольшая – 900 метров. Первым должен был идти небольшого роста, крепкий симпатичный мужчина. «Можно мне первой?» – спросила Валя. «Да, конечно», – ответил он. Она и не знала, что пройдет время, и этот человек – Владимир Путин – станет президентом страны".

круг замкнулся. они, вроде, всегда замыкаются, не?