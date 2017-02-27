Семья, уехавшая в Россию от "секспросвета", вернулась в Германию

Многодетная семья Мартенс, переехавшая в Россию из-за обязательного урока секс-просвещения в немецкой школе, вернулась домой в Германию, сообщает новосибирский портал VN.ru.

Супруги Мартенс не рассказали журналистам о причинах своего возвращения. Они вылетели из аэропорта Новосибирска 24 февраля.

Ойген (Евгений) и Луиза Мартенс вместе с десятью детьми переехали в Россию по программе переселения соотечественников. В Германии главу семьи не устроили уроки сексуального образования в школе – он отказался платить штраф за то, что его дети не посещали эти занятия. После этого его арестовали на сутки.

Семья Мартенс поселилась в селе Кыштовка Новосибирской области. Ойген собирался заняться там фермерством.